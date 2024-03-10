Материалы с тегом «Хавьер Милей»
Глава Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Указ, который должен был увеличить зарплату президента Аргентины Хавьера Милея и высокопоставленных чиновников на 48%, отменил аргентинский лидер. Об этом 10 марта сообщил офис главы Аргентины в соцсети Х. «Офис президента информирует, что по решению Хавьера Милея будут аннулированы все повышения...
10 марта 2024
Нобелевские лауреаты призвали Милея не лишать науку госфинансирования
Десятки нобелевских лауреатов призвали президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от реформы, направленной на сокращение государственного финансирования науки страны. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Reuters о ссылкой на совместное заявление учёных. «68 нобелевских лауреатов в...
7 марта 2024
Президент Аргентины Милей сообщил о намерении посетить Украину
Информацию о предстоящем визите на Украину разместил президент Аргентины Хавьер Милей 5 марта на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter). Аргентинский лидер опубликовал в своём микроблоге ссылку на статью новостного портала Infobae. В ней сказано о запланированном визите Милея в Мадрид для...
6 марта 2024
Милей заявил о планах провести саммит в поддержку Украины
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о планах провести в 2024 году саммит в поддержку Украины, сообщила газета Financial Times. «Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины», — сообщили журналисты газеты, взявшие интервью у аргентинского...
29 февраля 2024
Президент Аргентины назвал Трампа великим президентом
Президент Аргентины Хавьер Милей выразил надежду на то, что на предстоящих в США выборах президента победу одержит бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил 24 февраля в ходе встречи с политиком в Вашингтоне за кулисами Конференции консервативных политических действий (CPAC)...
25 февраля 2024
Администрация Милея готова сотрудничать с Россией, заявил посол в Аргентине
В аргентинском руководстве неоднократно выражали готовность сотрудничать с Россией, заявил 8 февраля российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. «Представители администрации президента [Аргентины] Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к...
8 февраля 2024
Пакет реформ Хавьера Милея вернули в парламентские комиссии
Аргентинские депутаты в ходе заседания парламента приняли решение отправить на доработку сводный закон с реформами нового президента страны Хавьера Милея, сообщило издание La Nacion. «Сессия прервана из-за разногласий по главе о приватизации. Возобновив заседание после четвёртого перерыва, который...
7 февраля 2024
В Буэнос-Айресе сотни протестующих снова собрались у здания конгресса
В Буэнос-Айресе у здания аргентинского конгресса сотни митингующих перекрыли одну из улиц. В центр города прибыла полиция. Правоохранители перерезали путь вышедшим на акцию протеста людям. В результате начались столкновения со стражами порядка. Для разгона демонстрантов с проезжей части полиция...
2 февраля 2024
Президент Аргентины Милей пообещал выполнить экономические реформы
Массовые протесты и забастовки не повлияют на решение конгресса одобрить обещанные в рамках предвыборной кампании экономические реформы, заявил президент Аргентины Хавьер Милей в интервью The Wall Street Journal 28 января. «Никакого «плана Б» нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу...
29 января 2024
Правительство Аргентины отложило ряд реформ из-за отсутствия поддержки
Власти Аргентины приняли решение отложить ряд экономических реформ, предложенных президентом страны Хавьером Милеем, из-за слабой поддержки со стороны населения, сообщил в пятницу, 26 января, глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто. «Мы видим… определённое несогласие с экономической...
27 января 2024
Лидер Аргентины Милей уволил министра инфраструктуры за утечку информации
Министра инфраструктуры Гильермо Ферраро отправил в отставку президент Аргентины Хавьер Милей за утечку информации о содержании встречи кабинета министров. Об этом 25 января сообщил телеканал TN. Официального подтверждения информации об отставке Ферраро от аргентинских властей пока нет. При этом...
26 января 2024
Несколько тысяч человек в Буэнос-Айресе провели акцию против правительства
Несколько тысяч человек вышли на улицы в центре Буэнос-Айреса на очередную акцию протеста против действующего правительства в среду, 24 января. Акция протеста, организованная аргентинскими профсоюзами и левыми движениями и приуроченная к национальной забастовке, прошла у здания конгресса, где...
25 января 2024
Президент Аргентины Милей подготовил более 300 «шоковых» реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей намерен с помощью «шоковых» реформ избежать экономического кризиса в стране. Его команда подготовила почти 300 поправок к законам и нормативным актам. К моменту вступления Милея в должность инфляция находилась на отметке 140%. Новоизбранный глава государства подверг...
23 января 2024
В Аргентине депутаты призвали обосновать отказ от вступления в БРИКС
Группа из 15 депутатов Конгресса Аргентины обратилась к новому аргентинскому правительству с требованием предоставить обоснование решения об отказе от вступления страны в группу БРИКС. Обращение направили представители оппозиционного блока «Союз за Родину» (UxP). Запрос к правительству...
23 января 2024
Президент Венесуэлы раскритиковал идеологию аргентинского лидера
Речь президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскрыла нацистский характер его идеологии, заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между...
19 января 2024
Лавров назвал решение Аргентины об отказе присоединяться к БРИКС суверенным
Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея об отказе присоединиться к БРИКС является суверенным решением страны, однако оно неокончательное. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. «Насчёт заявления Аргентины...
18 января 2024
Ассоциацию футбола Аргентины могут наказать из-за реформ Милея
Международные спортивные организации наложат санкции на Ассоциацию футбола Аргентины, если в законодательство страны будут внесены изменения, согласно которым местные футбольные клубы будут признаны акционерными обществами, сообщило испанское издание As. Согласно информации источника...
10 января 2024
Аргентина требует от Великобритании вернуть Фолклендские острова
Правительство Аргентины во главе с новым президентом Хавьером Милеем призвало Британию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова, предложив провести переговоры по этому вопросу. Об этом сообщается на сайте МИД страны. В заявлении указано, что спустя 191 год после незаконной оккупации власти и...
3 января 2024
Аргентина признала идеологическим отказ от вступления в БРИКС
При отказе от присоединения к БРИКС Аргентина руководствовалась в том числе идеологическими соображениями. Об этом заявила министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино в интервью газете La Nación. «Международные альянсы будут заключаться в основном с западными демократиями», — заявила глава МИД...
30 декабря 2023
Президент Аргентины Милей попросил лидеров БРИКС о встрече
Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах лидерам стран БРИКС, в которых заявил об отказе вступать в БРИКС, в том числе попросил о встрече с ними для обсуждения развития отношений между странами, сообщила 29 декабря аргентинская газета La Nacion. По информации журналистов, его послания отправили...
29 декабря 2023