Буэнос-Айрес, 29 апреля, 2025, 06:20 — ИА Регнум. Власти Аргентины опубликовали около двух тысяч рассекреченных документов, касающихся нацистов, сбежавших в южноамериканскую страну после Второй мировой войны. Решение принял президент страны Хавьер Милей по просьбе американского сенатора. Документы выложены в общий доступ 28 апреля на официальном правительственном сайте Аргентины.

Juan Ignacio Roncoroni/EPA/ТАСС Здание Национального конгресса Аргентины

В описании архива указано, что он включает более 1850 документов, собранных в семь досье. Всеобщему вниманию представлены личные дела, газетные вырезки о произведенных арестах или ходе расследований, справки, телеграммы и официальные документы. В частности, опубликовано подготовленное аргентинской разведкой досье на врача Йозефа Менгеле, проводившего эксперименты над узниками концлагеря Освенцим, организатора холокоста Адольфа Эйхмана, похищенного в результате операции израильской разведки, надзирателя концлагеря Эдварда Рошмана и офицера гестапо Вальтера Кучмана.

Опубликованные материалы подтверждают, что Аргентина, как и ряд других стран Южной Америки, стала убежищем для множества нацистских преступников после краха Третьего рейха.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил в марте председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос, президент Аргентины Милей распорядился открыть доступ в архивах к документам о сбежавших в страну после Второй мировой войны нацистских преступниках.

Такое решение аргентинского лидера связано с визитом американского сенатора Стива Дэйнса, который борется «за то, чтобы были опубликованы все документы того времени, когда в Аргентине защищали тех, кто бежал из нацистской Германии».

В 2023 году вопрос о рассекречивании списка нацистских военных преступников, скрывшихся в стране от наказания, обсуждался в правительстве Канады.

Тогда, по утверждениям журналистов The New York Times (NYT), заявлялось, что в списке, который могут обнародовать, находятся 883 человека, бежавшие в Канаду после завершения Второй мировой войны. Это касается второй части доклада о находящихся в стране военных преступниках, который подготовили в 1986 году. Тогда опубликовали только первую часть, а вторую — засекретили.