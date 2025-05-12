Буэнос-Айрес, 12 мая, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Коробки с пропагандой нацистской Германии и другими документами обнаружили в здании Верховного суда Аргентины. Об этом пишет газета La Nación.

Флаг Аргентины

Как отмечается, нацистская пропаганда была ввезена в страну в 1941 году. Коробки с ней сотрудники суда обнаружили случайно, когда готовились перевезти вещи в связи с запланированными ремонтными работами. Помимо нацистских материалов, в коробках лежали паспорта.

Судья Орасио Росатти распорядился, чтобы найденные документы тщательно исследовали. По его мнению, это может пролить свет на деятельность нацистов в Аргентине.

В суде выяснили, что коробки попали в страну 20 июня 1941 года. Этот груз был отправлен в республику посольством Германии в Японии. Тогда дипломаты в декларации указали, что внутри находятся личные вещи сотрудников дипмиссии. Однако аргентинская таможня остановила груз и досмотрела его. Германские дипломаты просили вернуть груз в Японию, но суд Буэнос-Айреса конфисковал документы, а затем передал дело и все материалы в Верховный суд. Так нацистская пропаганда и оказалась в здании суда.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля президент Аргентины Хавьер Милей рассекретил сведения о скрывающихся в стране беглых нацистах. В описании архива говорится, что в него включено свыше 1850 документов, собранных в семь досье. Это личные дела, газетные вырезки об арестах или ходе расследований, справки, телеграммы и официальные документы.

Обозреватель ИА Регнум Ольга Кузнецова в своей статье рассказала о причинах, которыми было мотивировано решение аргентинского лидера.