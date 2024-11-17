Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Встреча президента Аргентины Хавьера Милея с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована в Рио-де-Жанейро. Об этом 16 ноября заявил официальный представитель администрации аргентинского лидера Мануэль Адорни в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Президент республики проведёт двустороннюю встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в рамках саммита G20», — написал Адорни на своей странице в соцсети.

Кроме того, по информации МИД Аргентины, у Милея запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 ноября глава Аргентины Милей встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий, которая проходила в резиденции американского политика во Флориде (Мар-а-Лаго).

Милей стал первым иностранным лидером, лично встретившимся с Трампом после победы американского политика на президентских выборах. Глава Аргентины неоднократно указывал, что считает страны Запада, особенно США и Израиль, приоритетными партнёрами для своей страны.