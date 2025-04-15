Буэнос-Айрес, 15 апреля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. У нового миропорядка будет три лидера — Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай, Европе же предстоит сложная борьба. Такое мнение 15 апреля высказал президент Аргентины Хавьер Милей.

EPA/TASS

Он пояснил, что сейчас мировой порядок перестраивается, и тот уклад, который существовал после Второй мировой войны, уже не действует.

На вопрос журналиста о том, каким он видит новый порядок, Милей заявил, что США будут возглавлять Америку, Россия будет лидером в Евразии и Китай — в той части Азии, которую не будет возглавлять Россия.

«Европе предстоит тяжелая борьба, она должна преодолеть воукизм. Европа очень давно не растет», — отметил Милей в беседе с YouTube-каналом Neura Media.

23 января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что 2025 год будет неспокойным из-за перехода к новому миропорядку. Он пояснил, что сейчас происходит переход от однополярного к «новому, справедливому миропорядку».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 21 января заявил, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о котором часто упоминает президент США Дональд Трамп, а в развитии и процветании всех стран. Еще одним доказательством многополярности современного мира Медведев назвал разговор, который состоялся 21 января между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньппином.

Лидеры России и Китая в ходе переговоров выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили необходимость Запада принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе взаимного уважения.