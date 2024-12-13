Рим, 14 декабря, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предоставила итальянское гражданство аргентинскому президенту Хавьеру Милею. Об этом 13 декабря сообщают газета Messaggero, а также Il Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Ожидается, что об этом решении объявят в ходе визита Милея в Рим, куда он прибыл 13 декабря. Вечером этого же дня у него состоится встреча с премьером Италии Мелони, а 14 декабря Милей примет участие в ежегодном мероприятии партии Мелони «Братья Италии»

Уточняется, что Милей получил второе гражданство «по праву крови» — у аргентинского лидера есть итальянские корни. Бабушка и дед по отцовской линии Франческо Милейвыходцы из Калабрии (провинции на юге Италии), в начале XX века они эмигрировали в Аргентину. Перед тем, как Милей получил итальянский паспорт, власти страны провели расследование и проверили информацию о родственниках лидера Аргентины.

Отмечается, что гражданство Италии предоставили также младшей сестре президента Аргентины и его политическому советнику Карине Милей.

Конституция Аргентины допускает президентам иметь второе гражданство.

Хавьер Милей занял пост главы Аргентины год назад, победив на выборах во втором туре с 55% голосов. 20 декабря 2023 года президент Аргентины Милейпредставил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны. Милей перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы». Всего, по его словам, запланировано более 300 различных «шоковых» реформ, которые призваны помочь избежать экономического кризиса в стране.