Москва, 5 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с умилением наблюдает за тем, как мировые деятели удаляют свои фото с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Alessandro Della Valle/AP/TASS

Так, 4 марта президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все свои совместные фотографии с Зеленским.

«Сначала три года прятались от [министра иностранных дел РФ] Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды. В каком мире они живут?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов в Белом доме вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом, когда тот заявил о неминуемости мирных переговоров, добавив, что в противном случае США «умывают руки». Глава киевского режима выступил против прекращения огня и перемирия, а также заявил, что Киев не согласен на перемирие без гарантий безопасности от Вашингтона.

Зеленский также пытался возражать Трампу и президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную брань. После этого подписание соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине отменили и глава киевского режима досрочно покинул Белый дом.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. 4 марта около 4:30 МСК военная помощь Украине от США прекратилась.