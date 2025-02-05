Буэнос-Айрес, 5 февраля, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Аргентина рассматривает возможность выхода страны из Парижского соглашения по климату. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на аргентинских дипломатов.

«Дипломаты сообщили, что в министерстве иностранных дел была распространена служебная записка с предложением о выходе страны из климатического соглашения, подписанного почти 200 странами и направленного на ограничение роста средней глобальной температуры», — говорится в публикации.

При этом дипломаты отметили, что окончательное решение пока не принято.

Как передавало ИА Регнум, президент Аргентины Хавьер Милей 5 февраля выпустил распоряжение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам Адорни, Аргентина недовольна деятельностью ВОЗ, в частности во время пандемии коронавируса. По словам представителя президента, аргентинцы не позволят организации вмешиваться в суверенитет страны и пытаться влиять на здоровье её жителей. Как отметил Адорни, финансирования со стороны ВОЗ Аргентина не получает, так что выход из неё не приведёт ни к потере средств, ни к снижению качества медицинских услуг.

20 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он указал на слишком большие взносы страны. Американский лидер заявил, что США ежегодно тратили на ВОЗ $500 млн во время его предыдущего президентского срока.

В этот же день Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения.