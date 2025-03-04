Буэнос-Айрес, 4 марта, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей удалил из социальных сетей все свои совместные фото с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 4 марта сообщил военный блогер Борис Рожин.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фото с Зеленским после перепалки с [президентом США Дональдом] Трампом в Овальном кабинете», — написал он в своем Telegram-канале.

Рожин отметил, что аргентинский лидер никак не стал комментировать свой поступок.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов в Белом доме вступил в перепалку с Трампом, когда тот заявил о неминуемости мирных переговоров, добавив, что в противном случае США «умывают руки». Глава киевского режима выступил против прекращения огня и перемирия, а также заявил, что Киев не согласен на перемирие без гарантий безопасности от Вашингтона.

Зеленский также пытался возражать Трампу и президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе даже нецензурную брань. После этого подписание соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине отменили и глава киевского режима досрочно покинул Белый дом.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц 3 марта заявил, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала на то, что американские граждане устали оплачивать нужды обороны Украины и финансировать конфликт.