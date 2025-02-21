Вашингтон, 21 февраля, 2025, 04:07 — ИА Регнум. Бензопилу вручил в подарок американскому предпринимателю и главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илону Маску президент Аргентины Хавьер Милей на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне. Трансляция мероприятия велась 20 февраля на официальном сайте конференции.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

Милей передал бензопилу Маску за кулисами, и бизнесмен с явным энтузиазмом принял инструмент, поблагодарил Милея и пожал ему руку, а затем вышел с бензопилой на сцену.

«Эта бензопила для борьбы с бюрократией! Бензопила!» — прокричал Маск, потрясая инструментом над головой и вызвав овации и восторженные крики публики.

Аргентинский лидер использовал бензопилу во время своей предвыборной кампании в 2023 году как символ реформ по радикальному сокращению расходов государственных структур и борьбы с бюрократией. Милей полагает, что Маск, возглавляющий DOGE, во многом поддерживает его идеи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3948919" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Хавьер Милей вручил Илону Маску бензопилу

Видео с бензопилой стало вирусным в социальных сетях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), которым руководит предприниматель Илон Маск, приступил к проверке эффективности расходов бюджетных средств Пентагоном.

Как заявил президент США Дональд Трамп, Маск проверит на коррупцию различные ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит сейчас в отношении Агентства по международному развитию (USAID).