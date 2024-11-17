Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Аргентина угрожает заблокировать итоговое коммюнике саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении и экологии. Об этом 17 ноября сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Global Look Press

«[Буэнос-Айрес] хочет превратить саммит в борьбу между старыми и новыми силами. После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — приводит издание слова неназванного бразильского чиновника.

Отмечается, что возражения Аргентины относятся к вопросам налогообложения наиболее состоятельных граждан и гендерного равенства.

По информации издания, что позиция президента Аргентины Хавьера Милея по вопросу экологии вкупе с приходом к власти в США Дональда Трампа вызывает обеспокоенность у западных дипломатов. По их мнению, есть риск, что и другие консервативные лидеры могут отказаться от обязательств по борьбе с изменением климата.

Саммит G20 состоится 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро. Председателем встречи выступит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как передавало ИА Регнум, Милей в Рио-де-Жанейро планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

В декабре 2023 года Милей представил свой указ с пакетом реформ, которые направлены на дерегулирование в сферах экономики страны. Он перечислил лишь 30 пунктов, которые, по его мнению, призваны освободить экономику от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы». Всего запланировано более 300 различных «шоковых» реформ, которые, по его словам, призваны помочь избежать экономического кризиса в стране. Тем не менее уже спустя месяц после вступления Милея в должность реформы привели к девальвации национальной валюты более чем вдвое — с 366 до 800 песо за доллар.

В октябре 2024 года Центральный банк Аргентины в одностороннем порядке расторг контракты на печать банкнот номиналом 1 тыс. и 2 тыс. песо с монетным двором из-за высокой производственной стоимости. Ожидается, что основным поставщиком банкнот из-за рубежа станет Китай.