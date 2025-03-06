Буэнос-Айрес, 6 марта, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Аргентинские депутаты из партии «Гражданская коалиция» Моника Фраде и Максимилиано Ферраро подали совместное заявление с обвинениями в коррупции в адрес Карины Милей, сестры президента страны Хавьера Милея. Об этом 5 марта сообщила лидер партии Элиса Каррио.

Natacha Pisarenko/AP/TASS Президент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина Милей

«Депутаты «Гражданской коалиции» Моника Фраде и Максимилиано Ферраро подали в среду заявление о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря канцелярии президента Карины Милей за взяточничество, торговлю влиянием и нарушение закона об этике», — написала Каррио в соцсети X (бывший Twitter).

В заявлении парламентарии утверждают, что Карина Милей просила деньги за организацию встреч со своим братом.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря 2023 года Карина Милей в день инаугурации своего брата получила должность генерального секретаря канцелярии президента. Сообщалось, что ради этого Милею пришлось отменить норму, которая препятствовала назначению близких родственников на государственные посты.

Помимо этого, Милей после вступления в должность президента заявил, что всеми его деньгами управляет родная сестра, поэтому он не знает размера своей зарплаты.

В мае 2024 года Милей во время организованного ультраправой партии Vox съезда в Мадриде обвинил жену премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес в коррупции. После этого заявления Милея Испания отозвала своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций. Слова аргентинского президента осудили испанские дипломаты. Глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что своим поведением Милей не только нарушил дипломатические обычаи, но и довёл отношения Испании и Аргентины до труднейшего состояния в новейшей истории.