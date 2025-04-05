Буэнос-Айрес, 5 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского с действующим аргентинским лидером Хавьером Милеем, назвав первого из них клоуном.

Global Look Press/Handout/Ukrainian Presidential

«Посмотри на отражение в виде клоуна Зеленского в Овальном кабинете и подумай, что с ним случилось, когда он перестал быть нужен», — обратилась она к Милею в соцсети X (ранее Twitter).

Киршнер также указала на то, что единственной реакцией действующего аргентинского президента на введенные США пошлины на товары из латиноамериканской страны стало удовлетворение, что они не превысили 10%.

«Ты хочешь убедить нас, что они наши друзья? В крайнем случае они твои друзья, но и тут задумайся, ведь тебе назначили те же пошлины, что и остальным странам в Южной Америке, в том числе с правительствами, которые ты называешь коммунистическими», — уточнила экс-президент Аргентины.

Она также высмеяла Милея, поехавшего в США в поместье американского президента Дональда Трампа, но так и не встретившегося с ним и впустую потратившего время и деньги на это.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Милей удалил из социальных сетей все свои совместные фотографии с Зеленским. При этом президент Аргентины никак не прокомментировал, для чего он это сделал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 марта заявила, что с умилением смотрит за тем, как мировые деятели удаляют свои фотографии с главой киевского режима. Дипломат напомнила, что перед этим они три года прятались от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.