Материалы с тегом «GPS»
В Британии заявили о неспособности западного GPS справиться с армией России
Российские военные эффективно глушат сигналы GPS западных оружия и техники в зоне спецоперации. Как заявило 16 июля издание The Economist, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армии России успешно справляются с техникой, которая ранее считалась неуязвимой. «Утечка документов Пентагона...
16 июля 2023
В центре Москвы начались сбои в работе навигации GPS
В пределах Бульварного и Садового кольца в Москве у пользователей различных приложений возникли проблемы с навигацией, средства GPS работают со сбоями. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пользователей и Telegram-каналы. «В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у...
4 мая 2023