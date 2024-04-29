Лондон, 29 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что Россия якобы подавляет работу навигационной системы GPS на территории Прибалтики, чем мешает авиасообщению, сообщила 28 апреля британская газета Financial Times.

NASA/Global Look Press

Они прокомментировали инцидент, когда самолёт, вылетевший из Финляндии в Эстонию, вернулся обратно из соображений безопасности, так как столкнулся с помехами в работе GPS.

«Ситуация в Балтийском регионе вблизи российской границы становится слишком неспокойной, чтобы её игнорировать», — заявил журналистам глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Россия якобы проводит «гибридную атаку» на систему навигации. Этот вопрос планируется поднять в разговоре с союзниками.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что прибалтийские государства серьёзно относятся к ситуации с GPS и проводят консультации с другими странами.

Эксперты, опрошенные изданием, сообщили, что для подавления сигналов GPS требуется относительно дешёвое оборудование. По мнению одного из чиновников, Россия таким образом, вероятно, защищает Калининградскую область от атак беспилотников ВСУ. Доказательств, что Россия глушит сигналы, газета не представила.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля самолёт финской авиакомпании Finnair, летевший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту возле эстонского Тарту из-за помех в работе GPS. При этом другие воздушные суда из Финляндии смогли там сесть.