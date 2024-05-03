Хельсинки, 3 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Финский политик, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола предложил запретить или ужесточить России доступ к Калининграду из-за якобы препятствования Москвой авиаперевозкам над Балтикой.

Виталий Невар/ТАСС

«Помехи GPS исходят из России и российского острова Калининград, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия препятствует полётам, почему бы не запретить или ужесточить доступ России к Калининграду», — передаёт слова Аалтолы издание Verkkouutiset.

Помехи в работе GPS негативно сказались на рейсах Finnair в Эстонию. Авиакомпания в этой связи сообщила о приостановке полётов до конца мая.

Аалтола назвал ситуацию с помехами GPS в регион Балтийского моря «неприятностью».

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля лайнер авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за помех в работе GPS. Как пояснил представитель авиакомпании, Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется сигнал GPS, поэтому посадка не удалась. В результате самолёт вернулся в Хельсинки.

Позднее министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в том, что она якобы подавляет работу навигационной системы GPS на территории Прибалтики. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ситуацию в Балтийском регионе вблизи российской границы слишком неспокойной. Эксперты предположили, что Россия таким образом, вероятно, защищает Калининградскую область от атак беспилотников ВСУ.