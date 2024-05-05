Санкт-Петербург, 5 мая, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Финляндия стала однозначно враждебной для России страной, что уже даёт основания для систематической постановки радиоэлектронных помех в определённых пограничных районах. Финская сторона утверждает, что эти действия ощутимо угрожают гражданской сфере, потому что не могут решить проблему российских помех.

rawpixel

Такое мнение озвучил ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, комментируя заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен, обвинившей Россию в создании помех для сигналов GPS в Финском заливе.

Эксперт констатировал, что Финляндия стала для России безусловно враждебной страной. И дело не только в том, что она формально вступила в НАТО. Хельсинки договорился с Вашингтоном о размещении на финской территории американских войск, а это серьёзная угроза для безопасности России, учитывая, что протяжённость сухопутной российско-финской границы превышает 1200 километров. Более того, финские власти активно сотрудничают с киевским режимом: поставляют ему вооружения, заключили соглашение в сфере безопасности о долгосрочной поддержке.

Такие реалии вынуждают российскую сторону принимать меры, которые вполне могут включать и развёртывание мощной радиоэлектронной борьбы. В свою очередь, Финляндию, как члена недружественного по отношению к России блока, такое развитие ситуации не устраивает. Поэтому из Хельсинки доносятся голословные обвинения в адрес Москвы в том, что она якобы создаёт помехи, опасные для гражданской авиации.

«Но мы просто обязаны «прослушивать» и «глушить» определённым образом ряд районов, учитывая, в частности, непосредственную близость враждебного государства и члена НАТО ко второму по величине и значению городу России — Санкт-Петербургу и ко многим другим важным объектам на территории страны. Это наше право — принимать меры, которые препятствовали бы агрессивным устремлениям различных стран. А причины радиоэлектронных помех, которые создают проблемы для гражданской сферы финнов, если такие действительно есть, могут быть самые разные», — разъяснил Корольков.

Валтонен обвинила Россию в создании помех для работы GPS в регионе Финского залива. Своё заявление она озвучила 4 мая в комментарии местной телерадиокомпании Yle. Как пояснила чиновница, масштабы «глушения GPS», по её мнению, значительно расширились, а сбои «во многом изменили форму».

Министр уточнила, что информация о помехах поступала от финских пилотов. Сейчас, по её словам, ситуация контролируема, но помехи могут негативно влиять на гражданскую авиацию. При этом, по признанию чиновницы, она не может утверждать, что глушение — это преднамеренный шаг России, но предположила, что эта практика может быть связана со спецоперацией на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что финский политик Мика Аалтола предложил запретить или ужесточить России доступ к Калининграду под предлогом, что Москва якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой. По его словам, помехи в работе навигационной системы GPS негативно сказались на рейсах Finnair в Эстонию, авиакомпания была вынуждена приостановить полёты до конца мая.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал заявления Аалтолы абсурдом.

В ночь на 26 апреля лайнер авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за помех в работе сигнала GPS. Представитель авиакомпании пояснил, что Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется исключительно GPS, поэтому в результате самолёт вернулся в Хельсинки.

Позднее главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в том, что она якобы подавляет работу GPS на территории Прибалтики. Эксперты предположили, что это связано с попытками защитить Калининградскую область от атак беспилотников киевского режима.