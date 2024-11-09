Сеул, 9 ноября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. КНДР начала подавлять сигнал GPS в зоне Корейского полуострова. Это привело к сбою движения нескольких кораблей и самолётов гражданской авиации, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Корейский полуостров

В Комитете начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея уточнили, что зафиксировали подавление сигнала вблизи городов Кэсон и Хэджу на юге КНДР.

Сеул призвал Пхеньян к немедленному прекращению подавления сигнала GPS. В противном случае КНДР понесёт ответственность за любые последствия.

В свою очередь Пхеньян не комментировал обвинительное заявление.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВС США признали успехи российской армии в снижении эффективности поставляемого Киеву Западом оружия, в том числе путём подавления GPS, написало 9 июля польское издание WNP. Используемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и до этого существенно снижали эффективность таких используемых ВСУ боеприпасов с наведением по GPS, как ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и управляемые снаряды M982 Excalibur калибра 155 мм. Эффективность российских средств РЭБ затронула не только западное оружие, но и системы слежения, которые в результате этого стали ненадёжными, признали в статье.