Киев, 10 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Данные геопозиции в телефонах жителей Киевской области изменились на Подмосковье, сообщает 10 ноября украинское издание «Страна. ua».

Артем Житенев/РИА Новости

«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — говорится в материале.

Сбои GPS — американской системы глобального позиционирования — уже наблюдались в Киевской области. Так, в конце октября жители Вышгородского района, согласно геолокации, оказались в Белоруссии или в одном из российских регионов.

Один из пользователей получил уведомление, что его собака внезапно «переместилась» в белорусский Гомель — на это указал GPS-датчик на ошейнике. Кроме того, при смене геолокации на белорусскую у людей изменилось время на часах. Из-за этого некоторые на час раньше начали рабочий день, поехали по делам или открыли торговые точки. Кто-то обнаружил ошибку только к обеду.

Позже в украинском генштабе подтвердили сбой геопозиции и пояснили, что это связано с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Приём подмены координат спутниковой навигации — спуфинг — применяется для повышения эффективности воздействия на противника. Сбои в системе точного времени — побочный эффект, пояснили военные и порекомендовали отключить на устройствах режим автоматического уточнения времени.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре украинские военные, участвующие в боях в Курской области, пожаловались на проблемы со связью, помехи для GPS и неработающий спутниковый интернет Starlink в ряде районов.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что американский миллиардер Илон Маск за счёт отключения спутникового интернета Starlink над Крымом позволил ВС РФ предотвратить как минимум одну атаку ВСУ на регион. Отмечалось, что осенью 2022 года Маск лично принял решение, что интернет-сеть над Крымом не будет активирована для украинских военных.