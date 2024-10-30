Киев, 30 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Жители северной части Киевской области из-за сбоев в работе американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) сталкиваются с тем, что их смартфоны показывают геолокацию в Белоруссии. Об 30 октября этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным журналистов, жалобы поступают от жителей нескольких населённых пунктов Вышгородского района. Их гаджеты показывают, что находятся в Гомеле или Мозыре. Проблемы начались несколько дней назад.

«Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалёку от Мозырского замка», — процитировало издание одну из жительниц.

Кроме того, вместе со сменой геолокации гаджеты переходят на белорусское время. Из-за этого многие отправились на работу или по делам на час раньше.

Военнослужащий сил ПВО Украины рассказал изданию, что это связано с работой средств радиоэлектронной борьбы. Она нарушает работу GPS, чтобы сбить с курса ракеты или беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, в мае глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась на помехи в работе GPS в районе Финского залива. Она обвинила в этом Россию и предположила, что проблемы могут быть связаны со специальной военной операцией на Украине.

Ветеран Службы внешней разведки РФ Лев Корольков напомнил, что Финляндия стала враждебной страной для России, а потому есть основания для использования радиоэлектронных помех в пограничных районах.