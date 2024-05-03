Москва, 3 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Вопрос, касающийся обоснованности претензий Прибалтики к России по якобы специально заглушаемым сигналам GPS, лучше задать представителям Министерства транспорта, сообщил 3 мая на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления МИД прибалтийских стран о том, что Россия якобы специально заглушает сигналы навигационной системы.

«Эта информация техническая, специального назначения, поэтому всё-таки здесь лучше обращаться в наш Минтранс — это связано с авиационной безопасностью», — заявил Песков.

Он добавил, что не имеет информации по этой теме.

Как сообщало ИА Регнум, главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что Россия на территории этих стран якобы подавляет работу GPS.

Это заявление прибалтийские дипломаты сделали после того, как 26 апреля из-за помех в работе GPS в аэропорту Тарту в Эстонии не смог приземлиться и вернулся в Хельсинки самолёт финской авиакомпании Finnair. Остальные лайнеры, следовавшие из Финляндии, успешно приземлились.

Как заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, виновата Россия, якобы совершающая «гибридную атаку» на систему навигации.