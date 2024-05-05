Хельсинки, 5 мая, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Россию обвинила в создании помех в работе GPS в Финском заливе глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Соответствующее заявление Валтонен сделала 4 мая в комментарии общественному вещателю Yle.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

Как пояснила глава МИД Финляндии, она не может назвать точные сроки, но масштабы «глушения GPS», по её мнению, значительно расширились, а сбои «во многом изменили свою форму».

Валтонен уточнила, что о помехах рассказали пилоты, и хотя ситуация находится под контролем властей, но, по словам главы финского МИД, помехи могут влиять на гражданскую авиацию. При этом министр не может утверждать, что глушение — это преднамеренный шаг России, но предположила, что оно частично может быть связано с началом российской спецоперации на Украине и защитой собственной критической инфраструктуры.

«Конечно, мы также работаем вместе, чтобы найти различные способы продолжить нормальную жизнь и, с другой стороны, возможно, противодействовать такой ситуации», — добавила Валтонен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что финский политик Мика Аалтола предложил запретить или ужесточить России доступ к Калининграду из-за якобы препятствования Москвой авиаперевозкам над Балтикой. По его словам, помехи в работе GPS негативно сказались на рейсах Finnair в Эстонию. Авиакомпания в этой связи сообщила о приостановке полётов до конца мая.

В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал заявления Аалтолы абсурдом.

В ночь на 26 апреля лайнер авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за помех в работе GPS. Как пояснил представитель авиакомпании, Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется исключительно сигнал GPS, поэтому посадка не удалась. В результате самолёт вернулся в Хельсинки.

Позднее министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в том, что она якобы подавляет работу навигационной системы GPS на территории Прибалтики. Эксперты предположили, что Россия таким образом, вероятно, защищает Калининградскую область от атак беспилотников ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос, касающийся обоснованности претензий Прибалтики к России по якобы специально заглушаемым сигналам GPS, лучше задать представителям Министерства транспорта.