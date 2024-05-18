Вашингтон, 18 мая, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Каждый раз, когда США разворачивают дискуссию об угрозах милитаризации космоса, это происходит под предлогом якобы исходящих от их оппонентов угроз. В действительности же Вашингтон просто пытается компенсировать свои неудачи «на земле». Таким мнением поделился с ИА Регнум общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов, комментируя сообщения американских СМИ о планах США разработать средства защиты своей спутниковой группировки, позволяющие атаковать чужие космические объекты.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В разговорах о милитаризации космоса нет ничего нового. Каждый раз, когда в США чувствуют свою слабость на Земле, они обязательно начинают говорить о милитаризации космического пространства. Так было в 1960-х, когда Советский Союз экстенсивно ставил один за другим космические рекорды, не забывая одновременно налаживать крепкую дружбу со странами Азии, Африки, Европы и даже под «мягким брюшком» у США, на Кубе. Так случилось и в начале 1980-х, при президенте США Рональде Рейгане. Так происходит и сейчас», — пояснил Цуканов.

Обвинения в милитаризации космоса, которые США предъявляют своим оппонентам (в первую очередь — России), это всего лишь предлог, заметил эксперт. Сейчас оборонные ведомства всех без исключения космических держав размещают на орбите только те спутники, которые предназначены для ведения разведки.

«Разумеется, военные космические аппараты создавались и даже тестировались в СССР, но после распада Союза наша страна пыталась выстраивать максимально дружескую политику в отношении победителя в «холодной войне». Возможно, это было частью каких-то «кулуарных» договорённостей между космическими державами, и мы об этом когда-нибудь ещё узнаем. Однако советский задел в этой сфере позволяет с лихвой наверстать военный паритет на орбите, если это будет нужно. Обширный опыт и научный задел, который нам достался в этой области, предлагает сотни вариантов как для симметричного, так и для асимметричного ответа», — заверил собеседник ИА Регнум.

Если же отвечать потребуется буквально завтра, то и это не проблема, уверен Цуканов. Воздушно-космические силы России, по его словам, обладают эффективными противоспутниковыми ракетами. Для их запуска не требуются космические аппараты.

«Но если в США всё же решат пойти на эскалацию, то нам придётся на неё отвечать. И я уверен, мы справимся. Приведу лишь один факт из прошлого. На американский пиар-проект — программу «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которую Рейган назвал «Звёздными войнами», СССР ответил орбитальной боевой лазерной платформой «Скиф», которая, в отличие от СОИ, не был бумажной утопией, а реально претворялся в жизнь. Так что в ответ на любой «посев ветра», на который решится противник, вполне может «взойти буря», которая ему определённо не понравится», — резюмировал эксперт.

США намерены разработать новое поколение средств защиты своих космических спутников от возможных атак, сообщила 17 мая газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. Новейшие устройства, как уточнило издание, смогут не только выполнять функцию защиты американских аппаратов, но и должны будут выводить из строя космические корабли стран, которые США считают недружественными.

Это позволит Пентагону выполнять задачи в космосе, аналогичные тем, которые доступны военно-морским силам в мировом океане и военно-воздушным — в небе. Соответствующие средства планируется разместить и на поверхности Земли, и в космическом пространстве.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин выразил уверенность, что большинство космических спутников США имеет военное назначение, а не гражданское, как на этом настаивают в Вашингтоне. Он уточнил, что высокоточное оружие, которое Вашингтон передал киевскому режиму, не сможет работать без поддержки спутниковой связи GPS. Это доказывает, что США используют космическое пространство в военных целях против России.

Также ИА Регнум сообщало со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, что на околоземной орбите присутствуют квазигражданские спутники западных стран, которые в реальности выполняют военные задачи в ходе конкретных вооружённых конфликтов. По его словам, такие объекты являются законными целями для ударов. Их применение как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе от 1967 года, согласно которому космическое пространство должно использоваться исключительно в мирных целях, напомнил дипломат.