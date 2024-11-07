Хельсинки, 8 ноября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. В Финляндии два аэропорта для посадки самолётов вновь стали использовать оборудование 1960-х годов из-за участившихся сбоев спутниковой система навигации (GPS). Об этом сообщил портал Yle.

Andrew Thomas Самолёт Finnair

Так, к устаревшей системе навигации DME (всенаправленный дальномерный радиомаяк) вынужденно вернулись аэропорты Йоэнсуу и Савонлинна. Устройства ввели в эксплуатацию в сентябре.

Из-за проблем с GPS к такой же мере может прибегнуть аэропорт Лаппеенранта.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 апреля лайнер авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за помех в работе GPS. Как пояснил представитель авиакомпании, Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется исключительно сигнал GPS, поэтому посадка не удалась. В результате самолёт вернулся в Хельсинки.

Помехи в работе GPS негативно сказались на рейсах Finnair в Эстонию. Авиакомпания в этой связи заявила о приостановке полётов до конца мая.