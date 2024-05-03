Калининград, 3 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Заявления финского политика Мики Аалтолы о создании помех GPS, якобы исходящих с территории России и препятствующих авиаперевозкам, абсурдны. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

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«К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков — наших соседей становятся всё более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью», — привёл его слова МК.RU.

Лысков отметил, что страны Прибалтики, в частности Литва, волюнтаристским способом ограничили воздушный и наземный калининградский транзит.

По его словам, отчасти по этой причине возрос пассажиропоток в аэропорту Храброво. И при этом там нет никаких проблем у самолётов ни с навигацией, ни с GPS.

«А теперь хочется спросить наших финских соседей, а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus от наших? Ответ простой — ничем. Поэтому, прежде чем делать подобные заявления, советуем всем открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолётов и посмотреть на маршруты, иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Аалтола предложил запретить или ужесточить России доступ к Калининграду из-за якобы препятствования Москвой авиаперевозкам над Балтикой. По его словам, помехи в работе GPS негативно сказались на рейсах Finnair в Эстонию. Авиакомпания в этой связи сообщила о приостановке полётов до конца мая.

В ночь на 26 апреля лайнер авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Тарту, не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за помех в работе GPS. Как пояснил представитель авиакомпании, Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется исключительно сигнал GPS, поэтому посадка не удалась. В результате самолёт вернулся в Хельсинки.

Позднее министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в том, что она якобы подавляет работу навигационной системы GPS на территории Прибалтики. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ситуацию в Балтийском регионе вблизи российской границы слишком неспокойной. Эксперты предположили, что Россия таким образом, вероятно, защищает Калининградскую область от атак беспилотников ВСУ.

Вопрос, касающийся обоснованности претензий Прибалтики к России по якобы специально заглушаемым сигналам GPS, лучше задать представителям Министерства транспорта, заявил 3 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.