Вашингтон, 4 мая, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки выделит 23,5 млн долларов на закупку оборудования для борьбы с подавителями GPS-сигнала. Об этом говорится в документе о контрактах Пентагона, опубликованном 3 мая на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Компания Scientific Applications and Research Associates Inc. заключила контракт на сумму 23,5 млн долларов на приобретение технологии Home-on-Jam для поиска GPS-помех», — говорится в документе.

Кроме того, технологию планируется интегрировать в существующие артиллерийские комплексы.

Соответствующее оборудование будет производиться на предприятиях, расположенных в Сайпрессе (штат Калифорния) и Сент-Луисе (штат Миссури). Контракт, предусматривающий передачу техники Украине, планируется реализовать до 1 октября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил, что используемые Вооружёнными силами Украины американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS не могут поражать цели из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, подавляющих сигнал GPS.

Ещё в начале года издание Business Insider указало на улучшение возможностей российских войск в области радиоэлектронной борьбы, из-за чего существенно снизилась эффективность современных боеприпасов типа HIMARS или Excalibur с GPS-наведением.