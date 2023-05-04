Москва, 4 мая, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В пределах Бульварного и Садового кольца в Москве у пользователей различных приложений возникли проблемы с навигацией, средства GPS работают со сбоями. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пользователей и Telegram-каналы.

Евгений Биятов/РИА Новости Навигатор в автомобиле

«В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте», — сообщили в пресс-службе сервиса «СитиДрайв».

В пресс-службе сервиса «Юрент» подтвердили, что наблюдают сбои с GPS в работе своего приложения, но причин их возникновения не знают.

Проблемы с навигацией внутри Садового кольца появились и в приложении «Яндекс Навигатора». В компании связали проблему со сбоями в работе GPS.

Сообщается, что при нахождении на Тверской гаджет может показать геолокацию в районе Внуково. Ранее подобное уже бывало в столице, но обычно возле Кремля.