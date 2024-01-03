Материалы с тегом «Геннадий Труханов»
В Одессе из-за мобилизации мужчин в ВСУ будут учить женщин водить автобусы
В Одессе из-за мобилизации в ВСУ не хватает водителей автобусов, поэтому власти хотят набирать на эти места и обучать женщин, заявил 3 января мэр города Геннадий Труханов. «У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнёрами, если будут женщины...
3 января 2024
Мэр Одессы Труханов заступился за памятник Пушкину
Решение о будущем памятника Александру Пушкину в центре Одессы должны принимать жители города, и многие из них уважают поэта, заявил 20 августа мэр города Геннадий Труханов. «Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы, и устанавливали одесситы, никакая не власть...
20 августа 2023
Мэра Одессы Труханова заподозрили в создании преступной организации
Правоохранительные органы Украины завершили расследование уголовного дела о создании преступной организации и незаконном захвате участков недвижимости в Одессе, его фигурантами являются 16 человек, в том числе мэр города Геннадий Труханов, сообщили 2 августа в украинском национальном центре...
2 августа 2023
Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке на объекты города с начала СВО
Атака ВС России на объекты в Одессе и её пригородах стала самой масштабной с момента начала специальной военной операции, заявил 19 июля мэр города Геннадий Труханов. «Одна из ужаснейших ночей. Атаки такого масштаба мы не припомним», — написал Труханов на своих страницах в соцсетях. Местные власти...
19 июля 2023
Мэр Одессы Труханов опроверг сообщения об отъезде на территорию России
Мэр Одессы Геннадий Труханов 10 мая записал видеообращение, в котором опроверг информацию о своём отъезде в Россию. «Я (здесь и. — Прим. ред.) работаю ради нашего города. В социальных сетях распространяют информацию, что я куда-то поехал. Считаю, что надо провести расследование, кто такую...
10 мая 2023
Защита мэра Одессы Труханова обжалует решение суда
Защита мэра Одессы Геннадия Труханова подаст апелляцию. Об этом сообщил 4 мая «Суспильне» со ссылкой на адвоката Александра Лысака. «Решением не удовлетворены. Есть право обжаловать, и это хорошо», — сказал адвокат. Позиция защиты сводится к тому, чтобы апелляцию рассмотрели и выяснили, были ли...
4 мая 2023