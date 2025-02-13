Одесса, Украина, 13 февраля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. В Одессе произошёл взрыв, сообщил 13 февраля в своём Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Труханов заявлял об угрозе удара баллистическими ракетами.

Минобороны РФ об ударах по Одесской области 13 февраля не сообщало.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля серия взрывов прогремела в Киеве и его пригородах. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что ночь стала рекордной по количеству прилётов «Искандеров». В Киеве и пригородах насчитали по меньшей мере 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий беспилотников, отмечалось в публикации.

Пресс-служба Минобороны РФ утром 12 февраля сообщила, что ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара были достигнуты, все спланированные объекты поражены, отмечалось в сообщении.

О взрывах в Одессе Труханов ранее сообщал 10 февраля. Он заявил о работе средств противовоздушной обороны.