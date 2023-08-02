Одесса, Украина, 2 августа, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины завершили расследование уголовного дела о создании преступной организации и незаконном захвате участков недвижимости в Одессе, его фигурантами являются 16 человек, в том числе мэр города Геннадий Труханов, сообщили 2 августа в украинском национальном центре противодействия коррупции.

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«Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении Труханова и других должностных лиц Одесского горсовета по делу на 689 млн гривен (около 1,7 млрд рублей. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении центра.

По версии правоохранителей, руководители строительной компании «Будова» незаконно получили несколько участков земли, а одесские чиновники, в том числе мэр и ряд глав комитетов, — взятки от застройщиков в виде квартир. Кроме того, в деле есть эпизоды, связанные с отмыванием незаконно полученных средств, сказано в заявлении центра.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце июля 2023 года бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве по делу о получении взятки. Подозреваемый попытался скрыться от правосудия. По версии следствия, в период действия военного положения на Украине члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму около 360 млн рублей.

В Одесской области в последнее время наблюдается заметное увеличение размеров взяток военкомам за освобождение от призыва, сообщил ранее журналистам представитель российских силовых структур со ссылкой на украинские военные источники. Средняя сумма взятки, по этим данным, выросла на 2–3 тыс. долларов. К повышению размеров взяток привели антикоррупционные меры и смена военных комиссаров в регионе, отметил представитель силовых структур.