Одесса, Украина, 1 августа, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города.

Иван Шилов ИА Регнум Одесса

«Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это «обнуляет» наш город», — написал Труханов в Telegram-канале.

Труханов заверил, что он и городской совет не имеют отношения к данным действиям.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Это привело к сносу мемориалов, а также изменению названий улиц.

В Сети появилось распоряжение главы назначенной Киевом Одесской областной администрации Олега Кипера, согласно которого Пушкинская улица станет Итальянской, улица Паустовского — улицей 28-й бригады, Армейская — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

Также одесские власти предлагают переименовать улицы в честь уроженцев города. В частности, улица Бабеля может получить имя Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова — Семьи Глодан, бульвар Жванецкого — бульвара Военно-морских сил.

Власти Харькова переименовали почти 370 объектов, названия которых связаны с Россией.