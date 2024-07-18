Одесса, Украина, 18 июля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Другие подробности он не сообщил.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области в 20:06 мск, отбой тревоги объявили в 20:18 мск.

Помимо Одесской, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на 15 июля в Одессе также звучали взрывы. Подробности случившегося не приводилось. На территории региона объявляли воздушную тревогу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 9 июля в Полтавской области прогремели взрывы. В тот же день сообщалось о взрывах в Одессе и Черноморске в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Ночью 18 июля российские войска нанесли удар в районе военного аэродрома в городе Миргород Полтавской области. Ещё один удар ВС России нанесли по вагоностроительному заводу Кременчуга.