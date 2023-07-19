Одесса, Украина, 19 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Атака ВС России на объекты в Одессе и её пригородах стала самой масштабной с момента начала специальной военной операции, заявил 19 июля мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Одна из ужаснейших ночей. Атаки такого масштаба мы не припомним», — написал Труханов на своих страницах в соцсетях.

Местные власти ранее сообщили, что удары были нанесены по портовой инфраструктуре Одессы. Кроме того, заявлялось о попадании в «промышленный объект» и «складские помещения с фейерверками». На земле начался пожар.

Обозреватели The Wall Street Journal в своей публикации отметили, что власти Украины заявили о сбитии менее половины (14 из 31) выпущенных по объектам в Одессе ракет. По оценке журналистов, это свидетельствует об истощении ПВО Украины. Помимо портовой инфраструктуры, удары наносились и по военному аэродрому в окрестностях Одессы, отметили также авторы.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 июля мощные взрывы, помимо Одессы и области, звучали также в Николаеве, Киеве, Харькове, Запорожье и ряде других городов, контролируемых Украиной.

Удары по военным объектам в Одессе наносились и 18 июля. В Минобороны РФ назвали их «ударами возмездия» за совершённый Киевом теракт на Крымском мосту.

Если инфраструктура портов Николаева и Одессы будет разрушена, Украина лишится морских экспортных маршрутов, отметил ранее управляющий партнёр ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов. Чтобы гидротехнические сооружения перестали нести свой функционал, не потребуется масштабных разрушений, хватит лишь уничтожения техники в порту, добавил эксперт.