Одесса, Украина, 19 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Украинские комментаторы в соцсетях пригрозили убийством мэру Одессы Геннадию Труханову, сообщило в воскресенье, 19 января, издание «Страна. ua».

Соцсети Геннадия Труханова

Проукраинский активист Демьян Гатул опубликовал фотографии торта, подаренного Труханову на 60-летие. Кондитерское изделие было украшено фигурками «книг» родившихся в Одессе писателей, в том числе Исаака Бабеля и Михаила Жванецкого, и изображениями нескольких известных городских зданий и объектов, включая Потёмкинскую лестницу.

Гатул выразил недовольство тем, что на торте нет «украинской символики», зато есть «российские книги». Также он заявил, что Труханов якобы является «пророссийским» политиком. Подписчики активиста выступили с целым рядом оскорблений в адрес мэра, а также пригрозили ему убийством, сказано в сообщении.

Труханов ранее неоднократно выступал против сноса памятника Пушкину в Одессе, отмечая, что он является частью охраняемого ЮНЕСКО наследия. За снос памятника, вслед за другими уже уничтоженными городскими объектами, выступает не только руководство киевского режима, но и назначенная им военно-гражданская администрация Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой «декоммунизации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

4 декабря депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника Пушкину. Труханов заявлял, что памятник останется на месте, так как он является историческим и культурным наследием. Он напомнил, что монумент создан и установлен в 1889 году на средства, собранные горожанами по их инициативе.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. У такой политики нет и не может быть никакого будущего, подчеркнул глава государства.