Одесса, Украина, 20 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Решение о будущем памятника Александру Пушкину в центре Одессы должны принимать жители города, и многие из них уважают поэта, заявил 20 августа мэр города Геннадий Труханов.

Wadco2 Памятник Пушкину в Одессе

«Этот памятник установлен на средства общины, собирали на него средства одесситы, и устанавливали одесситы, никакая не власть и не императрица Екатерина устанавливала памятник Пушкину, тем более не Путин его устанавливал», — сказал Труханов в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Русского поэта уважают во всё мире, добавил мэр. В ответ на вопрос о своём личном отношении к возможному сносу памятника Труханов сказал, что он против этого.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2022 году мэр Одессы выступал против сноса памятника императрице Екатерине II. Однако впоследствии он изменил свою позицию. Памятник был убран.

В МИД России, комментируя подготовку к сносу в Одессе памятников Екатерине и полководцу Александру Суворову, заявили, что на Украине воцарилась «диктатура либерализма» и что там правит «Швондер, управляющий шариковыми».

В Одессе в 2022–2023 годах по решению местных властей демонтировали и ряд других памятников и мемориальных объектов — в частности, мемориальные доски, посвящённые Суворову и писателю Максиму Горькому.

Власти Украины в 2014 году начали сносить памятники, так или иначе связанные с периодом Российской империи и СССР. Уничтожаются не только памятники Ленину, но и мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе посвящённые местным уроженцам. Процесс ускорился в 2022 году. Одновременно в контролируемых Киевом городах продолжают переименовывать улицы, названия которых каким-либо образом связаны с СССР или Россией.