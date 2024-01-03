Одесса, Украина, 3 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В Одессе из-за мобилизации в ВСУ не хватает водителей автобусов, поэтому власти хотят набирать на эти места и обучать женщин, заявил 3 января мэр города Геннадий Труханов.

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«У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнёрами, если будут женщины, которые хотели бы научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало», — цитирует Труханова издание «Общественное».

Речь идёт о незначительном количестве новых единиц транспорта. Ранее властям Одессы передали 10 автобусов из Германии, ожидается, что ещё несколько единиц будут поставлены из Турции. Из 18 необходимых водителей на транспортных предприятиях города есть только семь.

В ноябре 2023 года агентство Reuters сообщало, что на одном из угледобывающих предприятий в Павлограде Днепропетровской области женщинам впервые разрешили работать под землёй, и этим предложением воспользовались более ста человек. У предприятия возникла нехватка сотрудников из-за массовой мобилизации мужчин, а у женщин, в свою очередь, не было работы, отмечали авторы материала.

В декабре 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что командование ВСУ просит дополнительно призвать в ряды армии полмиллиона человек. 25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Власти страны намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, в том числе на оформление документов. Ранее власти Украины уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Также украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях. 2 января в ВСУ впервые официально подтвердили, что на установленных в Киевской области блокпостах намерены искать уклоняющихся от призыва в ВСУ. Прежде эти меры объясняли «проверкой документов».