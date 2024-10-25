Более ста человек направили открытое письмо в адрес ЮНЕСКО и Владимира Зеленского с просьбой перестать разрушать исторический облик Одессы — сносить памятники в рамках объявленной властями «деколонизации». Хотя бы до окончания военных действий.

ИА Регнум

Текст обращения опубликовала итальянская газета Il Foglio. Авторы отмечают, что большая часть исторического центра Одессы «была построена при императорской российской администрации (как отмечает ЮНЕСКО)», а «эта программа стирания представляет собой опасный скользкий путь».

«Одесса имеет универсальную ценность как плавильный котёл культур, полифонический город. Его слава простирается далеко за пределы Украины и далеко за пределы Европы, ведь это мировой город, город-космополит по истории и природе», — среди прочего сказано в документе.

Отдельный интерес вызывает список подписантов. Инициаторы обращения — одесские деятели культуры: главный дирижёр Одесского филармонического оркестра Хобарт Эрл, искусствовед и посол Одессы в Праге Евгений Деменок, историк Александр Бабич, глава научного отдела Одесского художественного музея Кирилл Липатов, пианист и глава Миссии Ойстраха и Рихтера Юрий Дикий.

Никого из них нельзя назвать пророссийскими. Они последовательно поддерживали майдан, «АТО» в Донбассе и всячески подчёркивают, что осуждают «российскую агрессию». Но даже они в ужасе от происходящего — от попыток тотально зачистить Одессу и превратить её в город одичавших националистов, разного рода Стерненко и Ганулов.

Чтобы обращение в ЮНЕСКО выглядело внушительнее, одесситы заручились поддержкой иностранных коллег. Документ подписали британский писатель Томас де Ваал, профессор истории Кембриджского университета Кристофер Кларк, турецкий фотограф Сабиха Чимен, профессор истории в Университете Делавэра Дэвид Ширер, итальянский историк Карло Гинзбург, французский дипломат Анн Дюрюфле — всего 115 человек, включая автора статьи в Il Foglio, журналиста и писателя Адриано Софри.

В обращении процитирована бывший президент ЮНЕСКО Мария Бёмер, которая называла уничтожение объектов культурного наследия в Ираке, Сирии и Йемене «культурной чисткой». Одессе теперь, указывают авторы, грозит нечто похожее: «Мы согласны с ней в том, что «самое главное — язык, памятники, архитектуру, театр, музыку, память — необходимо защищать даже, а может быть, и прежде всего, в самые тяжёлые минуты войны».

Пушкин на Приморском бульваре

На прошлой неделе мэр Одессы Геннадий Труханов приезжал в Париж на встречу с представителями ЮНЕСКО и обсуждал с ними тему «деколонизации» города. Формальным поводом стало решение Одесской областной военно-гражданской администрации снести 19 памятников, среди которых монументы в честь Валерия Чкалова, Максима Горького, Исаака Бабеля, Зои Космодемьянской, Владимира Высоцкого, императора Александра II, маршала Родиона Малиновского и других деятелей культуры, науки, а также выдающихся одесситов.

Решение областных властей разожгло скандал, в центре которого оказался памятник Александру Пушкину, находящийся под защитой ЮНЕСКО.

Мэр Труханов много раз заявлял, что сносить памятник поэту на Приморском бульваре нельзя. Но на монумент ополчились настаивающий на «полной деколонизации и дерусификации» губернатор Одесской области Олег Кипер и неугомонные, но подконтрольные властям националисты. Бывший предводитель одесского «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Сергей Стерненко на волне скандала опубликовал фото документов, якобы подтверждающих, что Труханов — гражданин РФ. Мэр в свою очередь назвал фотографии фейком и обвинил в провокации власти области.

Теперь же слово за ЮНЕСКО. Под защитой организации на территории Украины находятся не только объекты в Одессе, но и Софийский собор и Киево-Печерская лавра в Киеве, Резиденция митрополитов Буковины и Далмации в Черновцах, Каменная могила под Запорожьем и многие другие памятники культуры. Но ситуация с Одессой — особенная, потому что в 2023 году под защиту ЮНЕСКО попал весь исторический центр города, как раньше было сделано в Риме, Венеции, Зальцбурге, Вене, Баку, Таллине и Вильнюсе.

С тех пор организация обязана защищать и Приморский бульвар, где стоит памятник Пушкину, и Дерибасовскую улицу — там находятся памятники Леониду Утёсову и Ильфу и Петрову, Театральную площадь, улицу Гоголя и морской торговый порт. Всё это места плотного средоточия исторических памятников, зданий и скульптур.

Вместо действий — «решительное осуждение»

Формально в ЮНЕСКО ещё с марта 2022 года очень озаботились положением одесского, да и в целом украинского культурного наследия. На сайте организации публикуются статьи с заголовками вроде «Одесса: ЮНЕСКО решительно осуждает многократные нападения на объекты» и «Деятельность ЮНЕСКО на Украине перед лицом войны», а генеральный директор организации призывает к активным действиям.

«Мы должны охранять культурное наследие Украины как свидетельство прошлого, но также как катализатор мира и сплочённости во имя будущего, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять», — ещё два года назад заявляла Одрэ Азуле, ранее занимавшая пост министра культуры Франции.

Решительные действия описаны в цифрах: ЮНЕСКО обучила 1600 украинских специалистов в области культуры, выдала журналистам 360 финансовых грантов, подарила школьникам 61 ноутбук, зафиксировала 375 атак на объекты культурного наследия. Атак, конечно же, российских.

Тем временем Одесса еще в 2022 году лишилась сразу нескольких памятников, включая те, что были расположены в историческом центре. Прежде всего — монумент «Основателям Одессы»: императрице Екатерине II и её соратникам — Иосифу Дерибасу, Григорию Потёмкину, Платону Зубову и Францу де Воллану.

Затем в городе снесли памятник генералиссимусу Александру Суворову. Демонтировали также памятник сотрудникам НКВД, защищавшим город в годы Великой Отечественной войны, уничтожили фрески с изображениями императора Николая II и Фёдора Ушакова в часовне Чудотворного Образа Христа Спасителя.

Но в ЮНЕСКО промолчали, никаких решительных действий не предпринимали. Неутомимое воинство «декоммунизаторов» и «гражданских активистов» в Одессе не только имеет благословение губернатора Кипера на любые действия, но и одиозных предводителей — таких как «активист», то есть человек без определённого рода деятельности и с огромным запасом свободного времени Демьян Ганул.

Несколько раз в месяц Ганул публикует видео своих ночных похождений в компании единомышленников: спортивного телосложения агрессивные мужчины с молотками и топорами атакуют мемориальные доски, надгробия на могилах советских солдат и офицеров, не переведённые на украинский язык вывески прачечных и салонов красоты.

Неужели Одрэ Азуле об этом не знает? А если знает, почему молчит? Вопросы остаются риторическими.

Редкие удачи ЮНЕСКО и украинская безысходность

При этом ещё совсем недавно в ЮНЕСКО действительно были готовы бороться за культурное наследие разных стран и цивилизаций. Как минимум — осуждали варварские атаки.

Так было в 2001 году, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принял решение уничтожить Бамианские статуи Будды в Афганистане. Благодаря дипломатическим усилиям главы ЮНЕСКО Коитиро Мацууры против выступили в том числе и некоторые мусульманские страны — Египет, Иран. И хотя статуи всё же были уничтожены, позиция на этот счёт у ЮНЕСКО была совершенно однозначной.

Так же происходило в 2015 году с разрушенным боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России) древним ассирийским городом Нимрудом, к юго-востоку от Мосула на территории Ирака. Террористы считали храмы и статуи города, основанного в XIII веке до нашей эры, «ложными идолами», а в ЮНЕСКО назвали их действия «военными преступлениями».

«Преступлением против мировой цивилизации» в 2015 году глава ЮНЕСКО Ирина Бокова называла и разрушение боевиками ИГИЛ храма Бэла в Сирии. А позже уже Азуле призывала мировое сообщество не закрывать глаза на чудовищные разрушения Алеппо и Пальмиры и повреждения объектов, внесённых в список культурного наследия на территории Сирии.

В перечисленных примерах всё закончилось трагично, но были у ЮНЕСКО и истории успеха. Например, кампания по спасению исторического центра Венеции от потопов и затопления, защита архитектурного наследия города от непоправимых последствий бездумно организованного туристического бизнеса — круизные лайнеры разрушали хрупкий фундамент старинного города.

Ещё один удачный пример — уникальный малийский город Томбукту на краю Сахары. Древний город сильно пострадал во время конфликта 2012–2013 годов, но стараниями ЮНЕСКО в нём восстановили старинные мавзолеи, нашли утерянные рукописи и книги и отреставрировали гробницы.

Что же касается Украины, наблюдатели и журналисты ЮНЕСКО регулярно приезжают в Киев, Львов и другие города страны, а директор Одрэ Азуле встречается и публикует фотографии с Зеленским.

На встречах Азуле сокрушается, что исторический центр Львова может быть разрушен, хотя он полностью цел, но не обращает внимания на Одессу, культурному наследию которой грозит опасность прямо сейчас. И угрожают ему не «российские атаки», а те самые «активисты» и националисты на зарплате у СБУ. Об этом, собственно, и заявили в своём обращении авторы открытого письма в ЮНЕСКО.

Ответа они вряд ли дождутся — и наверняка сами это понимают. Как понимают и то, что пока существует режим Зеленского, Одессу будут ломать, чтобы никакого «полифонического города» не осталось.