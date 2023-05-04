Одесса, Украина, 4 мая, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Защита мэра Одессы Геннадия Труханова подаст апелляцию. Об этом сообщил 4 мая «Суспильне» со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Решением не удовлетворены. Есть право обжаловать, и это хорошо», — сказал адвокат.

Позиция защиты сводится к тому, чтобы апелляцию рассмотрели и выяснили, были ли основания для изменения меры пресечения на такую строгую.

Лысак также уточнил, что вносить залог за мэра Одессы не будут.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, Труханова взяли под стражу по делу о заводе «Краян». Высший антикоррупционный суд арестовал его с правом внесения залога в 13 млн гривен. Мэра арестовали по делу о растрате более 92 млн гривен при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян».

В декабре 2022 года Труханова допрашивали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины. При этом 9 декабря пресс-служба национального антикоррупционного бюро сообщила о том, что троих заместителей мэра Одессы заподозрили в совершении коррупционных преступлений.

Ряд высокопоставленных чиновников уволили из украинского правительства в феврале 2023 года в ходе крупнейшей кадровой чистки. Президент заявлял о волне увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям». Еврокомиссия рекомендовала Киеву усилить борьбу с коррупцией в рамках подготовки к вступлению страны в ЕС. По словам экс-советника главы офиса президента Алексея Арестовича, глава государства не смог победить коррупцию, так как у власти должен быть человек, который бы «не воровал и не поощрял воровство».