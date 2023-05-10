Одесса, Украина, 10 мая, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Мэр Одессы Геннадий Труханов 10 мая записал видеообращение, в котором опроверг информацию о своём отъезде в Россию.

Денис Петров/РИА Новости Геннадий Труханов

«Я (здесь и. — Прим. ред.) работаю ради нашего города. В социальных сетях распространяют информацию, что я куда-то поехал. Считаю, что надо провести расследование, кто такую информацию распространяет», — сказал Труханов в своём украиноязычном обращении, записанном на улицах Одессы. Он предположил, что ложную информацию распространяют «враги».

4 мая Труханов был арестован судом по делу о заводе «Краян». По версии следствия, мэр растратил 92 млн гривен при покупке административного здания обанкротившегося завода. Суд также разрешил внести залог в размере 13 млн гривен, что и было сделано позднее.

В декабре 2022 года Труханова допрашивали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины. Сообщалось, что троих заместителей мэра подозревают в совершении коррупционных преступлений.

В августе 2022 года Труханов выступал за проведение переговоров с Россией. Он отмечал, что властям Украины необходимо искать компромиссы и «избегать логики стенка на стенку». На кону стоят миллионы жизней, напомнил Труханов в интервью западным СМИ.