Вашингтон, 11 февраля, 2025, 22:58 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не исключает введения санкций в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, фигурирующего в многочисленных уголовных делах. Об этом сообщает Washington Mail со ссылкой на источники.

Global Look Press/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency

«Администрация Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова», — написало издание.

По словам источника, в Белом доме испытывают беспокойство тем, что Труханов был вовлечён в криминальную группировку из Одессы. Кроме того, мэр якобы владеет большим количеством акций в четырёх офшорных компаниях, зарегистрированных в «британских налоговых убежищах». Также в списке «грехов» одесского мэра и бандитской группировки получение прибыли от нефтяной промышленности, контрабанда наркотиков и оружия, а сам Труханов обучал боевиков боевым искусствам и снайперской стрельбе.

В этой связи, по мнению издания, Вашингтон может ввести санкции из-за информации о российском гражданстве Труханова, что вызывает обеспокоенность из-за предполагаемого конфликта интересов и российского влияния.

Если Труханов попадёт под санкции, это может повлиять на его политическое будущее, заморозить активы и ограничить доступ к международным финансовым операциям. Это также может повлиять на международные инвестиции и сотрудничество с американскими партнёрами.

Пока не было принято никаких решений по поводу санкций против Труханова, вопрос стоит «на повестке дня», уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году правоохранительные органы Украины завершили расследование уголовного дела о создании преступной организации и незаконном захвате участков недвижимости в Одессе, его фигурантами являются 16 человек, в том числе мэр города Геннадий Труханов.

Украинские комментаторы в соцсетях пригрозили убийством мэру Одессы Геннадию Труханову. Проукраинский активист Демьян Гатул опубликовал фотографии торта, подаренного Труханову на 60-летие в январе 2025 года. Кондитерское изделие было украшено фигурками «книг» родившихся в Одессе писателей, в том числе Исаака Бабеля и Михаила Жванецкого, и изображениями нескольких известных городских зданий и объектов, включая Потёмкинскую лестницу.

Гатул выразил недовольство тем, что на торте нет «украинской символики», зато есть «российские книги». Также он заявил, что Труханов якобы является «пророссийским» политиком.