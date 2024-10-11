Одесса, Украина, 11 октября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. В центре Одессы после акции жительницы города с флагом России разместили патруль возле постамента снесённого памятника императрице Екатерине II, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Патрулировать площадь будут в вечернее и ночное время.

«На Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября полиция задержала женщину, которая пыталась повесить российский флаг на постамент снесённого в 2022 году памятника Екатерине II.

Ранее одна из жительниц Одессы выступила с критикой планов властей города по сносу памятника поэту Александру Пушкину. Женщина напомнила, что памятник поэту — часть истории Одессы.

24 сентября стало известно, что одесские власти собираются демонтировать в городе 19 памятников, связанных с историей России. В их числе — памятники Пушкину, Максиму Горькому и Исааку Бабелю.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, а фактически — о дерусификации, ознаменовавший усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.