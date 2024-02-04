Материалы с тегом «Джеффри Сакс»
Экономист Джеффри Сакс призвал к переговорам ради спасения Украины
Украина терпит крах, спасти страну можно только путём переговоров с Россией, считает американский экономист Джеффри Сакс. Об этом он заявил 3 февраля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Украина разрушается шаг за шагом, в том числе демографически. Страна потеряла часть...
новость часа
4 февраля 2024
Экономист Сакс рассказал, как достичь мира на Украине
Для достижения мира на Украине, который важен для всей планеты, США необходимо отказаться от идеи расширения НАТО на восток, признать новые регионы России, дать Киеву гарантии безопасности, а также возобновить все торговые и культурные связи Запада с Москвой. Такое мнение высказал известный...
30 октября 2023
Профессор Сакс рассказал о фатальных последствиях дружбы Украины с США
В настоящее время Украина гибнет по вине американцев, которые стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния, заявил в ходе своего видеовыступления экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Эксперт напомнил о событиях, предшествующих началу конфликта на Украине, когда...
28 октября 2023
В США заявили об ослаблении позиций Вашингтона из-за украинского конфликта
Положение Соединённых Штатов становится всё более шатким на мировой арене, однако в Вашингтоне ещё этого не осознают. Такое мнение в интервью YouTube-каналу The Duran высказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он назвал украинский конфликт свидетельством...
19 сентября 2023
Американский экономист Сакс: БРИКС покончит с доминированием доллара
Объединение БРИКС способно положить конец доминированию доллара в мире через создание жизнеспособной альтернативы валюте США. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По мнению экономиста, свержение доллара неизбежно, так как снижаются доля ВВП США и...
1 сентября 2023
Политолог сравнил с анекдотом вывод Сакса о предпосылках начала СВО
Исторические факты и их последствия, о которых давно говорили российские политики и аналитики, только сейчас наконец-то «открывают Америку» западным экспертам и общественности. Так генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум прокомментировал заявление...
31 августа 2023
В США заявили, что Вашингтон создал условия для спецоперации ещё в 90-х
США создали все предпосылки к началу спецоперации на Украине задолго до президентства Владимира Путина, заявил 31 августа американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на своём YouTube-канале. «Всё это началось задолго до президентства Путина. Основанием послужила...
31 августа 2023
Американский экономист Сакс рассказал о сюрпризе Путина для США в Крыму
Действия президента России Владимира Путина во время воссоединения Крыма с Россией в 2014 году оказались сюрпризом для США. Такое заявление 12 августа сделал американский экономист, бизнесмен и инвестор Джеффри Сакс в интервью Youtube-каналу Dialogue works. «Возвращаясь к февралю 2014 года: идея...
12 августа 2023