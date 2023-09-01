Вашингтон, 1 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Объединение БРИКС способно положить конец доминированию доллара в мире через создание жизнеспособной альтернативы валюте США. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению экономиста, свержение доллара неизбежно, так как снижаются доля ВВП США и объёмы американской торговли в мире.

«БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару. Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта», — приводит РИА Новости слова Сакса.

БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе, уверен эксперт. Роль американского доллара среди множества валют будет гораздо меньшей.

Как сообщало ИА Регнум, руководители стран БРИКС заявляют о необходимости ухода от доллара и создания общей валюты на пространстве объединения. По словам министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, бедным странам доминирование американской валюты невыгодно, поэтому нужна альтернатива. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложить создать единую валюту в рамках БРИКС и МЕРКОСУР — политического и экономического сообщества стран Южной Америки.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что процесс дедолларизации хозяйственных связей между странами БРИКС необратим. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что Россия потеряла доверие к американскому доллару, евро и другим валютам западных стран. По это словам, так называемые резервные конвертируемые валюты — совершенно ненадёжный инструмент, «который могут просто взять и отменить».