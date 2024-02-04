Вашингтон, 4 февраля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Украина терпит крах, спасти страну можно только путём переговоров с Россией, считает американский экономист Джеффри Сакс. Об этом он заявил 3 февраля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина разрушается шаг за шагом, в том числе демографически. Страна потеряла часть территории, её покинули миллионы людей.

«Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждено покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают», — сказал Сакс и выразил уверенность, что решить конфликт можно только переговорным путём.

Как сообщало ИА Регнум, западные СМИ стали чаще писать об усталости США и ЕС от конфликта на Украине и ослаблении поддержки киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Телеканал NBC отмечал, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Москвой.