Анталья, Турция, 12 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Россия и США эффективно продолжают переговорный процесс, его итогом может стать отмена санкций. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, диалог Москвы и Вашингтона может привести к весьма продуктивным результатам. По крайней мере на это точно есть надежда, отметил эксперт, принимающий участие в Антальском дипломатическом форуме (ADF2025).

«Я думаю, что события развиваются в правильном направлении в сторону фактической отмены санкций США в отношении России», — сказал Сакс.

Он выразил мнение, что политика американского президента Дональда Трампа, связанная с таможенными пошлинами, не несёт больших рисков для России. По его словам, так называемые тарифные войны не окажут на российскую экономику прямого и сильного влияния.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Переговоры проходили в закрытом режиме и продлились почти 4,5 часа. Они были посвящены, в частности, урегулированию украинского конфликта.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, переговоры главы государства с представителем США прошли продуктивно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым. Ранее представитель Кремля сообщил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений, но призвал не ждать от них прорывных результатов.

4 апреля Песков заявил, что Москва сохраняет осторожный оптимизм по поводу переговоров с Вашингтоном. Он уточнил, что работа ведётся по разным каналам.