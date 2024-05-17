Вашингтон, 17 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять приказы, а в руководстве Украине возникли острые конфликты, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, в такой обстановке в стране уже сейчас могут произойти любые события. Сакс отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть к этому.

Эксперт уточнил, что ВСУ не могут справиться с активностью российских войск, а оборонительная линия украинских сил рушится. Экономист считает, что американскую помощь, которую выделили Киеву, просто растратили впустую, поскольку эта поддержка не остановит наступление Вооружённых сил России.

Кроме того, Сакс напомнил, что глава киевского режима потерял конституционный статус, и с 21 мая он де-факто больше не будет лидером.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая британский журнал The Economist написал, что сторонники главы киевского режима опасаются дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая. Журналисты провели социологический опрос на Украине. Каждый шестой опрошенный считает, что статус главы киевского режима изменится после этого дня.

Агентство Reuters, ссылаясь на украинских чиновников, проинформировало о том, что в Киеве ожидают крупномасштабного наступления Вооружённых сил России. В частности, украинская сторона считает, что предвестником этого являются наступательные действия российской армии в Харьковской области.