Вашингтон, 30 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Для достижения мира на Украине, который важен для всего мира, США необходимо отказаться от идеи расширения НАТО на восток, признать новые регионы России, дать Киеву гарантии безопасности, а также возобновить все торговые и культурные связи Запада с Москвой. Такое мнение высказал известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье, опубликованной 29 октября греческой газетой «Катимерини».

Иван Шилов ИА Регнум

В материале экономист назвал четыре главных условия, которые, по его словам, будут способствовать заключению соглашения между Россией и США по украинскому конфликту.

«Во-первых, (президент США Джо) Байден должен согласиться не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. НАТО не потерпит вмешательства России в существующие государства альянса», — написал он.

Вторым условием Сакс назвал наличие в соглашении пункта о ядерном оружии, так как односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО в 2002 году противоракетной обороне и размещение таких ракет в Польше и Румынии, а также односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году и приостановка Россией действия Договора СНВ III в 2023 году стали причиной серьёзной напряжённости в мире.

«В-третьих, России и Украине придётся договориться о новой границе, при этом Крым с преобладающим этническим русским населением» и новые регионы РФ «с преобладающим этническим русским населением останутся в составе России», — отметил экономист.

Он уточнил, что такое изменение границ должно сопровождаться гарантиями безопасности для Украины, которые должен единогласно поддержать Совбез ООН, а также Германия, Турция и Индия.

По словам Сакса, четвёртым условием для соглашения о мире на Украине должно стать восстановление торгово-экономических, культурных и туристических связей США и Евросоюза с Россией.

«Пришло время вновь услышать Рахманинова и Чайковского в концертных залах США и Европы», — уточнил он, добавив, что, если Россия, Украина или США в будущем нарушат такое соглашение, это окажется вызовом для всего остального мира.

Экономист также указал на то, что большая часть вины за изменение границы Украины в 1991 году лежит на американских неоконсерваторах, так как Москва не претендовала на Крым до момента, когда в Киеве зимой 2013–2014 года не свергли правительство законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Он добавил, что после 2014 года Россия не претендовала на Донбасс и призывала Киев уважать поддержанное ООН соглашение «Минск-2», которое обещало автономию Донбассу.

«Ключом» к долгосрочному миру в Европе является коллективная безопасность, как того требует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Согласно соглашениям ОБСЕ, её государства-члены «не должны укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 октября Сакс заявил, что Украине из-за продолжающегося конфликта угрожает экономический, демографический и военный коллапс. По его мнению, ввиду этого американским властям необходимо срочно изменить свой курс.

Ранее в этот же день глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия в случае создания необходимых условий сохраняет готовность к диалогу по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с западными странами. Он также указал на важность обеспечения равноправных отношений между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил украинские власти, начавшие задумываться о переговорном процессе, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Глава государства уточнил, что если Киев хочет реального переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а первое — нужно отменить декрет, запрещающий вести переговоры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности мирных переговоров с Москвой.