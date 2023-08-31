Москва, 31 августа, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Исторические факты и их последствия, о которых давно говорили российские политики и аналитики, только сейчас, наконец-то, «открывают Америку» западным экспертам и общественности. Так генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум прокомментировал заявление американского профессора Джеффри Сакса о давних предпосылках к проведению СВО.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ранее американский экономист и профессор Сакс заявил, что США создали все предпосылки к началу российской военной операции на Украине задолго до президентства Владимира Путина. По словам Сакса, 30 лет назад американские власти пообещали Михаилу Горбачёву, что НАТО не продвинется на восток, но альянс начал планировать расширение до Украины ещё в начале 1990-х. В итоге это действие подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и послужило истоком украинского конфликта, а основанием — убежденность Штатов в концепции однополярного мира.

Политолог Мухин подчеркнул, что заявление Сакса скорее рассчитано на его соотечественников или европейских граждан, поскольку в России множество экспертов и политиков, в том числе и президент Владимир Путин говорили о давних зачатках конфликта, который привёл к СВО на Украине.

«Я в изумлении наблюдаю за наивными западными экспертами, которые только сейчас открывают для себя Америку. А именно — что страны НАТО фактически готовили Украину, Грузию, страны Балтии и Молдавии, чтобы противостоять России, выстраивая своеобразную берлинскую схему из них», — поделился Мухин.

Он сравнил происходящее в мире и то, как постепенно начинают «прозревать» западные аналитики, с известным анекдотом о советской пропаганде, которая, как оказалось, говорила правду про западные страны. При этом, по мнению Мухина, не стоит жить в иллюзиях, что многие государства и политики, находящиеся под влиянием Вашингтона, увидев своего союзника в неблагоприятном свете, поменяют свои позиции. Так сейчас Вашингтон продолжает расширять своё влияние уже в тихоокеанском регионе, где формирует новые альянсы против другого своего противника.

«Это называется взять в подельники. США изначально вышли из правового поля. Они формируют не правовую реальность и пытаются подтянуть к преступлениям всё новых и новых акторов, в лице стран или политиков, то есть берут в подельники. К сожалению, такая криминализация политики и экономики не вызывает отторжения у тех, кого втягивает. Кто-то с радостью, кто-то под принуждением, как бараны, идут на это заклание», — отметил политолог.

23 августа, выступая по видеосвязи на пленарной сессии саммита БРИКС, президент России Владимир Путин заявил, что стремление ряда стран Запада удержать гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине. Президент напомнил, что сначала Запад спровоцировал на Украине антиконституционный переворот, а потом против тех, кто не согласился с переворотом, развернули войну, длившуюся восемь лет.

В день начала специальной военной операции на Украине президент России заявил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво пыталась договориться с НАТО о равной и неделимой безопасности в Европе, но получала в ответ лишь циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.

Замруководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь сообщил, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО. Он добавил, что противники понимают только язык силы и ничего, кроме языка силы, слышать и понимать не хотят.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия всячески старалась предотвратить конфликт в Донбассе и стремилась к мирному урегулированию после переворота в Киеве в 2014 году. После сложных переговоров заключили Минские соглашения, при выполнении которых удалось бы избежать конфликта.

Как оказалось, Запад и Киев не собирались выполнять соглашения, а в это время на Украину стали въезжать натовские советники, отметил Песков. После этого стало понятно, что конфликт неизбежен.