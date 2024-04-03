Вашингтон, 3 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Проект, который продвигался президентом США Джо Байденом и в течение десяти лет уничтожал Украину, провалился. Об этом заявил американский политолог и экономист Джеффри Сакс в ходе выступления на канале The Hill TV.

Greg618 Джеффри Сакс

По словам эксперта, действующий глава Белого дома стал для Украины катастрофой. Сакс предупредил, что, если США продолжат свою текущую политику в отношении указанной страны, то это полностью уничтожит её.

Экономист отметил, что украинский конфликт начался не в феврале 2022 года, а задолго до спецоперации — в 2014 году, когда в Киеве произошёл государственный переворот. Сакс считает, что смены власти на Украине добивались США, которые хотели продвигать расширение НАТО.

По мнению политолога, эта идея была безрассудной, глупой и обреченной на провал. Экономист предположил, что в настоящее время Байден пытается скрыть этот провал на Украине, чтобы пережить президентские выборы, назначенные на ноябрь 2024 года.

Сакс также добавил, что, чем дольше США будут продолжать помогать Киеву, тем меньшую площадь будет занимать Украина.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в журнале Newsweek вышла статья посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в статье «Россия и Украина: путь к миру существует». В публикации дипломат подчеркнул, что США и их сателлиты усугубляют ситуацию на Украине, отказываясь услышать и понять ключевые требования российской стороны.

В середине марта корреспондент Fox News Бенджамин Холл заявил, что Киев уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории, поскольку Россия не откажется от территорий, воссоединивших с ней.

30 марта политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе ИА Регнум отметил, что в США никого не интересует, что будет с Украиной в будущем.