Вашингтон, 29 мая, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Жизни людей находятся в опасности из-за угрозы ядерной войны в мире, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, чтобы нивелировать указанные риски, глава Белого дома Джо Байден должен вступить в переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«До тех пор пока Байден не переговорит напрямую с Путиным и не начнёт диалог, наши жизни находятся в большой опасности», — сказал Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Экономист раскритиковал Белый дом за отказ от контактов с теми, кого Вашингтон считает своими противниками. Профессор также похвалил российское руководство.

Он назвал Владимира Путина очень умным лидером, который управляет Россией очень эффективно. Кроме того, по словам Сакса, президент РФ не испытывает иллюзий в отношении США и понимает, как работает государственная машина в Соединённых Штатах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти пересмотреть агрессивную риторику в отношении Москвы. Он подчеркнул, что столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует новый, беспрецедентный виток напряжённости. По его словам, это вынуждает Москву принимать ответные меры со своей стороны.

18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. 28 мая Владимир Путин указал, что США не демонстрируют желания вести диалог по вопросам стратегической стабильности.